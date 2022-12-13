Первый в Ленобласти многофункциональный Семейный центр открылся в Гатчине

Помощь ячейкам общества будет оказываться в одном окне.

В Гатчине заработал первый в Ленинградской области семейный многофункциональный центр "Формула семьи". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Учреждение было создано на средства из областной казны. Оно появилось на базе Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дарина". Семейное МФЦ будет оказывать содействие семьям с детьми в решении самых разных жизненных трудностей.

Добавим, что центр будет работать по принципу "одного окна". За месяц помощь в нём смогут получить более 200 семей.

Ранее мы сообщили о том, что за год объём инвестиций в Ленобласти вырос на 11,6%.

Фото: Правительство Ленобласти