Первый в Ленобласти многофункциональный Семейный центр открылся в Гатчине

В Гатчине заработал первый в Ленинградской области семейный многофункциональный центр "Формула семьи". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Учреждение было создано на средства из областной казны. Оно появилось на базе Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дарина". Семейное МФЦ будет оказывать содействие семьям с детьми в решении самых разных жизненных трудностей.
Добавим, что центр будет работать по принципу "одного окна". За месяц помощь в нём смогут получить более 200 семей.
Ранее мы сообщили о том, что за год объём инвестиций в Ленобласти вырос на 11,6%.
Фото: Правительство Ленобласти
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