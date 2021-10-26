В Сестрорецке супруги обматерили и ударили подростков за шум около их дома

Пострадавшего 16-летнего юношу после удара в область головы госпитализировали в больницу с лёгким сотрясением.

Конфликт семейной пары с подростками в ЖК "Рай в шалаше" в Сестрорецке закончился рукоприкладством. Подростки в дневное время мешали супругам шумными разговорами и смехом. Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях.

На кадрах видно, как на сидящих на скамейке рядом с таунхаусом молодых людей с отборным матом набросилась женщина, а затем ей на помощь пришёл супруг, который со спины ударил одного из юношей кулаком в глаз. Также в руках мужчины был предмет, похожий на травматический пистолет.

Я здесь живу, и я хочу отдыхать! А ваши "ха-ха, хи-хи" мне здесь не нужны! жительница коттеджа

На место происшествия прибыли полицейские. Как сообщил источник Piter.tv, , супругов доставили в участок. Пострадавшего 16-летнего юношу после удара в область головы госпитализировали в больницу с лёгким сотрясением. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Недавно пенсионерка в Калуге без видимой на то причины ударила чихуахуа бутылкой по голове.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб