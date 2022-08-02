Ветеринар диагностировал у животного черепно-мозговую травму.

Пенсионерка в Калуге ударила чихуахуа бутылкой по голове. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов. На опубликованном с камер наблюдения видео показано, как женщина с собакой стояли у кассы, а в это время к ним подошла пенсионерка и начала бить животное бутылкой по голове.

Позже хозяйка собаки написала в своих социальных сетях, что ее питомец зарычал на незнакомую женщину, и ей не это не понравилось. Ветеринар диагностировал у животного черепно-мозговую травму. Прокуратура региона взяла на контроль проведение процессуальной проверки полицией

Ранее мы сообщали, что в ДТП в Красноярском крае пострадали семь человек.

Видео: Telegram / РИА Новости