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Семейная пара из Приморского района задолжала за коммунальные услуги 65 тыс. рублей
Сегодня, 9:44
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nadezhda_sib

Семейная пара из Приморского района задолжала за коммунальные услуги 65 тыс. рублей

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Задолженность все же погасили.

Семейная пара выплатила многотысячный долг по коммунальным услугам только после предупреждения судебного пристава. Супруги задолжали ЖКС №3 Приморского района 65 тыс. рублей, рассказала пресс-служба УФССП РФ по Петербургу.

В отношении нарушителей было возбуждено исполнительное производство. Они не оплачивали коммунальные услуги в течение длительного времени. Жители Петербурга не стали и дальше оттягивать погашение задолженности после того, как их предупредили об обязанности выплатить исполнительский сбор. 

Всего с начала 2020-го года судебные приставы города взыскали более 1,3 млрд рублей в пользу коммунальных служб.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что жителя Петергофа объявили в федеральный розыск из-за неуплаты алиментов. 

Фото: pixabay.com

Теги: жкс, задолженность, коммунальные услуги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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