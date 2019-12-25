Семейная пара из Приморского района задолжала за коммунальные услуги 65 тыс. рублей

Задолженность все же погасили.

Семейная пара выплатила многотысячный долг по коммунальным услугам только после предупреждения судебного пристава. Супруги задолжали ЖКС №3 Приморского района 65 тыс. рублей, рассказала пресс-служба УФССП РФ по Петербургу.

В отношении нарушителей было возбуждено исполнительное производство. Они не оплачивали коммунальные услуги в течение длительного времени. Жители Петербурга не стали и дальше оттягивать погашение задолженности после того, как их предупредили об обязанности выплатить исполнительский сбор.

Всего с начала 2020-го года судебные приставы города взыскали более 1,3 млрд рублей в пользу коммунальных служб.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что жителя Петергофа объявили в федеральный розыск из-за неуплаты алиментов.

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