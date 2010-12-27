Семак: в новом сезоне у "Зенита" будет два капитана

Сегодня капитанскую повязку сине-бело-голубых делят два человека: Александр Анюков и Бранислав Иванович.

В сезоне 2018/19 у футбольного клуба "Зенит" будет два капитана. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Капитанскую повязку поделят между собой Александр Анюков и Бранислав Иванович. Кто и в каком матче будет капитаном, решит команда.

В прошлом сезоне команду на поле выводил итальянский защитник Доменико Кришито. Он ушел этим летом в родной клуб "Дженоа". Александр Анюков является одним из старейших игроков "Зенита". Он играет за сине-бело-голубых с 2005 года. Иванович перешел в клуб в 2017 году из "Челси". За петербуржцев он сыграл 35 матчей и забил 3 гола.

Ранее мы писали, что травмированные футболисты "Зенита" вернутся на поле в матче против "Арсенала".

Фото: fc-zenit.ru