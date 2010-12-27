Травмированные футболисты "Зенита" вернутся на поле в матче против "Арсенала"

Кокорин, Ерохин и Маммана уже начали тренироваться.

Травмированные футболисты "Зенита" выйдут на поле против "Арсенала". Игра состоится в субботу, 4 августа, на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Напомним, защитник Эмануэль Маммана и нападающий Александр Кокорин получили травмы крестообразных связок во время весенней части сезона 2017/18. Полузащитник Александр Ерохин травмировал стопу. В настоящее время спортсмены уже начали тренироваться. В субботу они должны выйти на поле.

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Фото: fc-zenit.ru