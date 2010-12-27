В Петербурге больше не будет футбольных автобусов-шаттлов

На первом домашнем матче "Зенита" с тульским "Арсеналом" автобусы-шаттлы до стадиона "Санкт-Петербург» ходить не будут.

В связи с открытием станций метро "Новокрестовская" и "Беговая" на первом домашнем матче петербургской футбольной команды с тульским "Арсеналом" не будут ходить автобусы-шаттлы. Об этом сообщили на официальном сайте петербургского клуба.

Для того, чтобы добраться на стадион "Санкт-Петербург", рекомендуется воспользоваться станциями метро "Крестовский остров" (путь до арены — 2,1 км.), "Новокрестовская" (1,6 км.) и "Беговая" (2,8 км. с учетом Яхтенного моста), отмечают в пресс-службе.

При этом в клубе не уточнили, отменяются ли шаттлы полностью, или же такое решение коснулось исключительно только этого матча.

Первый домашний матч "Зенит" – "Арсенал" пройдет 4 августа, в 16:30 по Московскому времени.

Фото: Pixabay