За время ЕВРО-2020 петербургские автобусы-шаттлы перевезли около 60 тыс. болельщиков

Сбоев в работе не было.

В Петербурге шаттлы для футбольных болельщиков завершили свою работу. За время чемпионата Европы по футболу автобусы-шаттлы перевезли 58 600 болельщиков. В пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" отметили, что только 6300 болельщиков прокатились на автобусах в день матча четвертьфинала, 2 июля.

Сбоев в работе транспорта не было. пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

В дни матчей ЕВРО-2020 автобусы-шаттлы упрощали путь футбольных болельщиков. Чтобы доехать до Крестовского острова, достаточно было сесть на автобус от станций метро "Петроградская", "Выборгская", "Чкаловская" и "Площадь Восстания", а также от аэропорта "Пулково". От самого аэропорта до центра можно было доехать на автобусе маршрута S1.

Напомним, последний матч чемпионата Европы по футболу в Петербурге состоялся 2 июля, в котором сборная Швейцарии проиграла Испании. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы – 3:1.

Ранее мы писали, что в Петербурге матчи Евро-2020 посетили более 132 тысяч людей. Самое большое число фанатов пришло на первый матч в Петербурге. который был между Бельгией и Россией – 26 264 зрителя стали свидетелями игры.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Пассажиравтотранс"