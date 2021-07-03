Матч завершился со счетом 2:1.

Сборная Италии обыграла бельгийцев и вышла в полуфинал Евро-2020. Четвертьфинал международного турнира по футболу завершился с результатом 2:1. Игра состоялась в Мюнхене. Забитыми мячами в ворота соперников отличились на 31 и 44 минутах Николо Барелла и Лоренцо Инсинье. У проигравших пенальти отметился спортсмен по имени Ромелу Лукаку (45+2).

В следующей игре итальянцы выйдут на футбольное поле против испанской команды. Испания ранее обыграла в Петербурге сборную Швеции. Основное время завершилось со счетом 1:1. По серии пенальти удача улыбнулась именно испанцам (счет 3:1). Полуфинальная встреча между Италией и Испанией запланирована на 6 июля. Она будет организована на британском стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, что команда из Бельгии в шестой раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы. Спортсмены становились серебряными (1980) и бронзовыми (1972) призерами Евро. Также бельгийцы завоевали бронзу в чемпионате мира в 2018 году, который проводился в России. Туда сборная Италии не смогла отобраться.

Швейцарские болельщики исполнили гимн России перед матчем четвертьфинала в Петербурге.

Видео: Instagram / pausiniana.da.sempre, oasis_lam