Семак считает победу Медведева на Итоговом турнире ATP главным событием 2020 года

В личный топ тренера вошел также необычный финальный этап Лиги чемпионов.

Во вторник, 29 декабря, Сергей Семак составил топ запомнившихся событий уходящего года, сообщил Евро-2020 в Петербурге в Twitter.

На первом месте расположилась победа Даниила Медведева на итоговом теннисном турнире ATP. На втором – необычный финальный этап Лиги чемпионов. А на третье место Семак расположил все несостоявшиеся из-за пандемии спортивные события в 2020 году.

Напомним, что в ноябре Медведев победил в Финального турнира в Лондоне, обыграв Доминика Тима – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

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Фото: Piter.tv