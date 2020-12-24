Путин подвел итоги работы правительства за год

Президент России Владимир Путин подвел итоги работы правительства за 2020 год на встрече с министрами.
Глава государства отметил, что все граждане России столкнулись с угрозой жизни десятков тысяч граждан и с вызовами колоссальной сложности.
А в таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно — думаю, что все вы со мной согласитесь — становится видно, кто чего стоит.
Владмир Путин, президента России
Он подчеркнул, что в 2020 году правительство справилось со своими задачами и прошло год достойно. Путин считает, что пройденные испытания сплотили и закалили всех. По его словам, кабмин в таком составе работает меньше одного года — однако правительство уже успело многое сделать.
Путин признался, что иногда приходилось обсуждать ситуацию с пандемией коронавируса с премьер-министром Михаилом Мишустиным — даже по ночам.
Ранее Путин заявил, что в России удалось не допустить критического спада экономики.
Видео: kremlin.ru
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