Путин подвел итоги работы правительства за год

Иногда приходилось обсуждать ситуацию с пандемией коронавируса с премьер-министром Мишустиным.

Президент России Владимир Путин подвел итоги работы правительства за 2020 год на встрече с министрами.

Глава государства отметил, что все граждане России столкнулись с угрозой жизни десятков тысяч граждан и с вызовами колоссальной сложности.

А в таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно — думаю, что все вы со мной согласитесь — становится видно, кто чего стоит. Владмир Путин, президента России

Он подчеркнул, что в 2020 году правительство справилось со своими задачами и прошло год достойно. Путин считает, что пройденные испытания сплотили и закалили всех. По его словам, кабмин в таком составе работает меньше одного года — однако правительство уже успело многое сделать.

Путин признался, что иногда приходилось обсуждать ситуацию с пандемией коронавируса с премьер-министром Михаилом Мишустиным — даже по ночам.

Ранее Путин заявил, что в России удалось не допустить критического спада экономики.

Видео: kremlin.ru