Семак считает, что нет причин отправлять Кокорина в аренду

Судьба футболиста решается на уровне руководства клуба.

По мнению тренера ФК "Зенит" Сергея Семака, нет причин отправлять нападающего Александра Кокорина в аренду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Стало известно, что футболист не едет на вторые сборы. Тренер команды отмечает, что в ближайшее время руководство клуба примет решение и само обо всем скажет.

Напомним, что жена Кокорина заявила, что футболист продолжит карьеру в резервном "Зените".

Ранее мы писали, что задержанных на Сенатской площади митингующих отпустили.

Фото: fc-zenit.ru