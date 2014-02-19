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Семак рассказал о состоянии травмированного Ярослава Ракицкого
Сегодня, 17:36
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Семак рассказал о состоянии травмированного Ярослава Ракицкого

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Футболист получил травму на матче с "Ростовом".

В среду, 4 августа, тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак сообщил о самочувствии защитника Ярослава Ракицкого, который получил травму во время игры с "Ростовом", передает пресс-служба клуба.

Семак отметил, что Ракицкий тренируется в общей группе, однако объем его тренировок сокращен. Тренер выразил надежду, что ничего серьезного с футболистом не будет, и он продолжит подготовку.

Напомним, следующий матч для петербургской команды пройдет в субботу, 7 августа. На поле "Газпром Арены" выйдут игроки "Краснодара". Семак уточнил, что игра будет нелегкой, поскольку футболисты играют активно.

Ранее мы писали, что домашний матч "Зенит" - "Краснодар" смогут посетить до 1 тыс. зрителей.

Фото: пресс-служба "Зенита"

Теги: сергей семак, фк зенит, ярослав ракицкий
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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