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Домашний матч "Зенит" - "Краснодар" смогут посетить до 1 тыс. зрителей
Сегодня, 20:51
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Домашний матч "Зенит" - "Краснодар" смогут посетить до 1 тыс. зрителей

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Эта возможность выпадет случайным образом и ограниченному числу владельцев абонементов.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что матч третьего тура Российской футбольной премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" смогут посмотреть до 1 тыс. болельщиков. Об этом сообщили на сайте клуба.

Решение о допуске болельщиков приняли по согласованию с Роспотребнадзором и администрацией Петербурга. Примечательно, что эта возможность выпадет случайным образом и ограниченному числу владельцев абонементов. Матч пройдет 7 августа в Петербурге. 

Мы соблюдаем все предписанные меры, чтобы посещение матчей было для болельщиков максимально безопасным, 

- написали в сообщении "Зенита".

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 4:2 в матче РПЛ. Счет открыл на 29-й минуте полузащитник Александр Ерохин.

Фото: Piter.tv

Теги: болельщики, зенит, матч рпл
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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