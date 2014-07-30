Домашний матч "Зенит" - "Краснодар" смогут посетить до 1 тыс. зрителей

Эта возможность выпадет случайным образом и ограниченному числу владельцев абонементов.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что матч третьего тура Российской футбольной премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" смогут посмотреть до 1 тыс. болельщиков. Об этом сообщили на сайте клуба.

Решение о допуске болельщиков приняли по согласованию с Роспотребнадзором и администрацией Петербурга. Примечательно, что эта возможность выпадет случайным образом и ограниченному числу владельцев абонементов. Матч пройдет 7 августа в Петербурге.

Мы соблюдаем все предписанные меры, чтобы посещение матчей было для болельщиков максимально безопасным, - написали в сообщении "Зенита".

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 4:2 в матче РПЛ. Счет открыл на 29-й минуте полузащитник Александр Ерохин.

Фото: Piter.tv