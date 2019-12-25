Семак рассказал, что понимает стиль игры команды Карпина

Тренер рассказал о тактике соперника.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч против московского "Динамо", который состоится 26 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток назначен на 17:30 по московскому времени.

Семак отметил, что команда тщательно изучила стиль игры "Динамо" под руководством Валерия Карпина, включая работу в сборной России и в клубах "Ростов" и "Динамо". По его словам, соперник применяет высокий прессинг, контрпрессинг и длинные передачи.

"Зенит" готовится к встрече с московским клубом, акцентируя внимание на тактической дисциплине и контроле игры на своём поле.

