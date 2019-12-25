Семак прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Ювентусом"

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу итальянского клуба.

В рамках 4-го тура розыгрыша Лиги чемпионов петербургский "Зенит" уступил на выезде туринскому "Ювентусу". Итальянцы оказались сильнее, встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу "Старой синьоры". Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче с "Ювентусом".

По словам Семака, итальянский клуб в матче был "быстрее, очень много обыгрывали индивидуально один в один, создавали моменты". Зенитовцы же "немного пассивно играли в обороне, позволяли сопернику очень спокойно контролировать мяч и создавать моменты". Семак также отметил, что в матче у всех игроков присутствовали нервозность, скованность и напряжение. В связи с этим зенитовцы допускали ошибки в простых ситуациях.

На данный момент "Зенит" занимает 3-ю строчку в группе, которая гарантирует выход в Лигу Европы.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов