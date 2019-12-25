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Семак остался доволен игрой "Зенита" в матче с ЦСКА
Сегодня, 7:55
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Семак остался доволен игрой "Зенита" в матче с ЦСКА

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Матч прошел 19-го августа на "Газпром Арене" в Петербурге.

Тренер Сергей Семак прокомментировал итоги матча "Зенита" с ЦСКА. По словам наставника, матч ему понравился. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходила после игры.

Что касается первого тайма, то не так много острых моментов создавали в атаке, нужно было больше бить по воротам. Начало второго тайма, может быть, не самое активное было, но с того момента, как мы забили второй мяч, игра немножко раскрылась.

сказал Семак. 

Он отметил, что это была "зрелищная, эмоциональная игра", которая ему понравилась. Теперь футболисты будут готовиться к следующему матчу. Он пройдет 15-го августа с "Ростовом". 

Напомним, футбольный клуб "Зенит" обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в рамках третьего тура РПЛ. 

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: зенит, игра, матч
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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