Семак остался доволен игрой "Зенита" в матче с ЦСКА

Матч прошел 19-го августа на "Газпром Арене" в Петербурге.

Тренер Сергей Семак прокомментировал итоги матча "Зенита" с ЦСКА. По словам наставника, матч ему понравился. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходила после игры.

Что касается первого тайма, то не так много острых моментов создавали в атаке, нужно было больше бить по воротам. Начало второго тайма, может быть, не самое активное было, но с того момента, как мы забили второй мяч, игра немножко раскрылась. сказал Семак.

Он отметил, что это была "зрелищная, эмоциональная игра", которая ему понравилась. Теперь футболисты будут готовиться к следующему матчу. Он пройдет 15-го августа с "Ростовом".

Напомним, футбольный клуб "Зенит" обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в рамках третьего тура РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"