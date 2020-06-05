Семак не исключил возможность ухода Азмуна из "Зенита"

Наставник сине-бело-голубых приветствует желание любого игрока перейти в более сильный чемпионат.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью порталу "Чемпионат.com" прокомментировал слухи об интересе итальянских клубов к нападающему сине-бело-голубых Сердару Азмуну.

Сейчас Азмун – игрок "Зенита". Что касается желания любого футболиста перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост важнее всего, и я пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и его лично. Если такое случится, то мы должны найти ушедшему замену. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Отметим, что главным претендентом на Сердара Азмуна является "Наполи". По слухам, клуб готов заплатить за трансфер иранского форварда 25 миллионов евро.

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее мы писали, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета обсудил с Андреем Аршавиным возможный трансфер Азмуна.

Видео: YouTube / Zenit Football Club