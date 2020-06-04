Артета обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна в "Арсенал"

Клуб хочет усилить линию атаки иранским форвардом.

Как сообщает портал AreaNapoli.it, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета заинтересован в приобретении нападающего "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердара Азмуна.

По слухам, он созванивался с экс-полузащитником "канониров" Андреем Аршавиным на тему возможного трансфера. "Арсенал" хочет этим летом усилить линию атаки иранским форвардом "Зенита". Одним из главных претендентов на игрока остается итальянский "Наполи".

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что "Милан" подпишет Луку Йовича вместо Сердара Азмуна.

Видео: YouTube / Zenit Football Club