К игре с "Фенербахче" не готовы пять полузащитников "Зенита"

Матч 1/16 Лиги Европы между клубами пройдет 21 февраля.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о готовности команды к матчу против турецкого "Фенербахче".

На пресс-конференции в предверии игры наставник сказал, что на предстоящий матч в составе "Зенита" не выйдет ряд футболистов. В лазарете "сине-бело-голубых" оказались полузащитники Далер Кузяев, Клаудио Маркизио, Александр Ерохин и Олег Шатов, другой хавбек, Кристиан Нобоа, продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, что матч 1/16 Лиги Европы между клубами начнется 21 февраля в 20:55 по московскому времени. Предыдущий матч в Стамбуле состоялся завершился поражением подопечных Сергея Семака с минимальным счетом 1:0.



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Фото: ФК "Зенит"