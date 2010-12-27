Бывший игрок "Зенита" раскритиковал Артема Дзюбу

В четверг "Зенит" сыграет второй матч против "Фенербахче" в рамках 1/16 Лиги Европы.

Бывший игрок "Зенита" Борис Чухлов назвал игру петербургской команды с "дворовым футболом" и сказал, что с такой игрой клубу с Невы не светит выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Если команда покажет такой же примитивный футбол в Петербурге с единственной идеей – забросить на столба, то надеяться особо не на что. Этот дворовый футбол…"

– сказал Чухлов

Экс-зенитовец также раскритиковал игру нападающего Артема Дзюбы. По его мнению, капитан сборной России "играет только со слова журналистов". Он отметил, что его не удивляет отсутствие голов у форварда в последние 708 минут. Чухлов считает, что пара Заболотный – Азмун в матче с турками принесет больше пользы. Отметим, что Борис Чухлов выступал в составе "сине-бело-голубых" с 1979 по 1989 годы.



Ранее ведущий программы "Футбольный Клуб" и комментатор Василий Уткин сказал, что петербургский "Зенит" пользуется популярностью исключительно у своих фанатов. По его мнению, команда с Невы не будет интересна поклонникам футбола в целом.

Напомним, что в четверг, 21 февраля, "Зенит" сыграет второй матч против "Фенербахче" в рамках 1/16 Лиги Европы. Первая встреча завершилась поражением "сине-бело-голубых" со счетом 0:1.

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Фото: fc-zenit.ru