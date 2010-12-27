Родные певца недовольны документальным фильмом "Покидая Неверлэнд".

Семья Майкла Джексона подали иск к HBO на $100 млн. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Так, родные певца недовольны документальным фильмом "Покидая Неверлэнд".

Напомним, что режиссер Дэн Рид запечатлел на камеру 40-летннго Джеймса Сейфчака и 36-летнего Уэйда Робсона, которые заявили, что музыкант совратил их, когда им было по 10 и 7 лет соответственно. Шокирующие события по словам пострадавших происходили на ранчо Джексона "Neverland".

Премьера картины состоится 3 марта. Ранее ленту показали на кинофестивале "Сандэнс". Отметим, что родственники Майкла негативно высказались в отношении ленты, назвав героев картины мошенниками.

Сам режиссер в качестве ответчика в иске семьи Джексона не указан.

Ранее мы сообщали о том, что В сети появился трейлер скандального фильма про Майкла Джексона

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