В результате ДТП в Дагестане пострадали семь жителей Петербурга

Водитель автомобиля Chery Tiggo, 41-летний житель Петербурга, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Sportage, за рулем которого находился 27-летний местный житель.

Два автомобиля с петербуржцами попали в аварию в Казбековском районе Дагестана. Информацию об этом предоставила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

ДТП случилось вечером 3 июля на трассе "Буйнакск-Кизилюрт-Н.Чиркей". Водитель автомобиля Chery Tiggo, 41-летний житель Петербурга, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Sportage, за рулем которого находился 27-летний местный житель.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Chery Tiggo – жители Петербурга в возрасте 10, 14 и 40 лет, а также семья из автомобиля Kia – петербуржцы 8, 34 и 37 лет. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Ранее мы сообщили о том, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Дагестана