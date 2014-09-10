Семь мигрантов дрались у кафе на Звездной

Мужчину, снимавшего на видео происходящее, тоже пытались втянуть в драку. Но он вовремя унес ноги.

В ночь на 26 июня произошла массовая драка в Московском районе. Семь мигрантов устроили бои возле кафе "Север" по Звездной улице, а затем один из дебоширов напал на прохожего. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Прохожий решил заснять конфликт на телефон, но тут к нему подбежал один из драчунов и бросился с кулаками. Оператор вовремя унес ноги, не получив травм и повреждений.

Ранее на Piter.tv сообщили, что молодой петербуржец получил условный срок за убийство у Ростральной колонны. Известно, что преступление он совершил с помощью ножа-бабочки.

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