Семь человек в Петербурге погибли в пожарах во время новогодних праздников

Всего за каникулы на территории Северной столицы произошло 221 возгорание. 59 из них затронули дома.

В период новогодних праздников в Петербурге зафиксирован 221 пожар в жилом секторе. В результате возгораний погибло 7 человек. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по городу Игорь Титенок в ходе пресс-конференции ТАСС.

По словам руководителя, 59 пожаров произошли на территории домов, а остальные связаны с возгоранием мусора. Кроме того, в эти каникулы были нередки случаи загорания от пиротехнических зарядов на балконах: всего их было 5, а в прошлом году только 1, подчеркнул Титенок.

Кроме того, 16 человек были травмированы при возгорании. Из горящих помещний спасены 44 человека, ещё 189 эвакуированы.

Ранее мы сообщили о том, что во время пожара на Рыбацкой пострадала женщина.

Фото: Piter.TV