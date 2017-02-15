Некоторым пассажирам и водителю потребовалась госпитализация.

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирске. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на правоохранительные органы региона. По сведениям от МВД, авария зафиксирована в Дзержинском районе. Виновник ситуации выехал на полосу встречного движения на участке трассы, на котором действовал запрет не обгон.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака „Обгон запрещен", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово. пресс-служба МВД по Новосибирском области

Транспортные средства столкнулись около 01:26 часов утра по местному времени (в 21:26 по московскому времени) на Гусинобродском шоссе. Известно, что микроавтобус направлялся в сторону аэропорта "Толмачево" от Новокузнецка. В салоне машины находились 10 человек и их багаж. Пострадали шестеро человек, которым потребовалась медицинская помощь. Среди них оказался и 65-летний шофер. Госпитализировано четверо пассажиров, включая девочку 2003 года рождения.

Также спасатели извлекли из кабины второго водителя. Для этого пришлось использовать гидравлический инструмент. Позже медики диагностировали у мужчины переломы ног.

В Шушарах жители сами нарисовали пешеходный переход для детей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области