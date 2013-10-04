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Семь человек пострадали при стрельбе у Стены Плача в Иерусалиме

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Два человека получили серьезные ранения.

Семь человек пострадали при стрельбе у Стены Плача в Иерусалиме. Об этом сообщает Times of Israel.

Нападавший открыл стрельбу по автобусу. После инцидента он скрылся. Два человека получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Правоохранительные органы рассматривают произошедшее как теракт.

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Видео: Telegram / Mash

Теги: иерусалим, обстрел, пострадавшие, стена плача
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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