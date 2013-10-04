Семь человек пострадали при стрельбе у Стены Плача в Иерусалиме. Об этом сообщает Times of Israel.
Нападавший открыл стрельбу по автобусу. После инцидента он скрылся. Два человека получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести.
Правоохранительные органы рассматривают произошедшее как теракт.
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Видео: Telegram / Mash
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