Злоумышленник ногами избил потерпевшего в Краснодарском крае.

Россиянин избил пьяного мужчину за пошлый комплимент девушке. Инцидент попал видеозапись с мобильного устройства. Известно, что инцидент зафиксирован на территории Краснодарского края. Ролик позже был опубликован в социальных сетях. Очевидцы отметили, что конфликт между сторонами разгорелся в Славянске-на-Кубани.

На кадрах видно, что мужчина некоторое время разговаривает с сидящим на бетонной плите нетрезвым человеком. В какой-то момент молодой человек наносит противнику три удара ногой по голове, а далее продолжает избивать руками. При этом остальная компания остается в стороне. Толпа приняла решение не вмешиваться в конфликт. В региональном ГУ МВД журналистам подтвердили факт избиения пострадавшего. Ведется проверка.

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Фото и видео: Telegram / Краснодар №1|Телетайп