Драка в московском "спальнике" попала на видео

В конце потасовки один из участников побежал от своих противников.

Драка на улице одного из спальный районов российской столицы попала на видео. Ролик с инцидентом опубликован в Telegram-канале "МК: срочные новости". Автор поста отметил, что ничего так не может взбодрить в субботнее утро, как "энергичный махач" на свежем воздухе. На кадрах видно, что стороны конфликта пыталась утихомирить женщина. Она кричала мужчинам о том, чтобы они ее ударили. По предварительной информации, потасовка произошла в Некрасовке. В финале конфликта один из участников драки в полуголом виде побежал от противников.

В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек.

Фото и видео: Telegram / МК: срочные новости