Семь человек погибли и трое пострадали в ДТП в Калмыкии

В Калмыкии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
Авария произошла утром 15 декабря на 272 километре автотрассы "Астрахань-Ставрополь". По предварительной версии, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли семь человек, включая одного ребенка. Трое пострадавших были госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Ранее блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье.
Фото и видео: МВД по Республике Калмыкия
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