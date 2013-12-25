Семь человек погибли и трое пострадали в ДТП в Калмыкии

В числе погибших один несовершеннолетний.

В Калмыкии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

Авария произошла утром 15 декабря на 272 километре автотрассы "Астрахань-Ставрополь". По предварительной версии, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли семь человек, включая одного ребенка. Трое пострадавших были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье.

Фото и видео: МВД по Республике Калмыкия