Сельскохозяйственным предприятиям Петербурга направили 149 млн рублей субсидий

Часть средств была получена из федерального бюджета.

В 2022 году сельскохозяйственным предприятиям Петербурга выделят 149,6 млн рублей в качестве субсидий. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства города.

Субсидии на эти цели выделяются ежегодно. 7,5 млн рублей направлены городу из федерального бюджета.

Деньги можно потратить на развитие племенного животноводства: закупку племенного молодняка, на закупку и заготовку кормов для развития собственной кормовой базы для крупного рогатого скота, на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку коровье молоко. Кроме того, на средства можно возместить часть затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, привлеченным на закупку сельскохозяйственного сырья.

Ранее Валентина Матвиенко призвала коллег дать бизнес-индустрии страны настоящую свободу.

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