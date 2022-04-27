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Матвиенко заявила о снижении числа проверок бизнеса в семь раз

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Глава СФ рассказала, что в целом правительственный мораторий выполняется.

Председатель российского сената Валентина Матвиенко призвала коллег дать бизнес-индустрии страны настоящую свободу. Она подчеркнула на заседании Совета законодателей, что количество проверок предпринимателей после принятия соответствующий антикризисных мер правительством сократилось в семь раз. Однако из регионов все еще поступают жалобы о том, что компании пытаются "кошмарить".

То из одного, то из другого региона приходят сигналы о попытках контрольно-надзорных органов всё равно под тем или иным видом прийти к бизнесу, "кошмарить", проверять…

Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Напомним, что верхняя палата парламента России провела мониторинг реализации моратория на проверки предпринимателей в регионах.

Матвиенко назвала "проблемой проблем" отсутствие российских лифтов для высоток.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
 

Теги: бизнес, валентина матвиенко, мораторий, регионы, совет федерации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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