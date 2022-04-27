Матвиенко заявила о снижении числа проверок бизнеса в семь раз

Глава СФ рассказала, что в целом правительственный мораторий выполняется.

Председатель российского сената Валентина Матвиенко призвала коллег дать бизнес-индустрии страны настоящую свободу. Она подчеркнула на заседании Совета законодателей, что количество проверок предпринимателей после принятия соответствующий антикризисных мер правительством сократилось в семь раз. Однако из регионов все еще поступают жалобы о том, что компании пытаются "кошмарить".

То из одного, то из другого региона приходят сигналы о попытках контрольно-надзорных органов всё равно под тем или иным видом прийти к бизнесу, "кошмарить", проверять… Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Напомним, что верхняя палата парламента России провела мониторинг реализации моратория на проверки предпринимателей в регионах.

Матвиенко назвала "проблемой проблем" отсутствие российских лифтов для высоток.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

