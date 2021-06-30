Матвиенко назвала "проблемой проблем" отсутствие российских лифтов для высоток

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "проблемой проблем" отсутствие российских лифтов для многоэтажных зданий. На пленарном заседании в верхней палате парламента спикер уточнила, что вопрос будет изучен профильным комитетом СФ по федеративному устройству. Далее сенаторы могут обратиться к правительству РФ для проведения слушаний по замене устаревших конструкций в высотках. Матвиенко указала коллегам на то, что в стране нет собственного производства лифтовых систем. Проблему с лифтами на заседании поднял сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

Тема важная…Есть тревоги в строительной отрасли. Скажем, лифты для высотных домов в России вообще не производятся, это проблема проблем. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Напомним, что в соответствии с регламентом Таможенного союза, к 2025 году следует заменить в РФ лифты, которые эксплуатируются уже более 25 лет. На территории страны речь идет о 123 тысячах устаревших конструкций. Ежегодно страна меняла по 16 тысяч лифтов, а еще 10 тысяч - устаревают. На 2022 год запланирована замена 20 тысяч лифтов, но планам угрожает рост цен, который составил практически 50%.

Матвиенко призвала принять меры против возможной национализации имущества "Газпрома" в ФРГ.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

