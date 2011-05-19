Матвиенко призвала принять меры против возможной национализации имущества "Газпрома" в ФРГ

В СФ попросили Андрея Белоусова принять более решительные меры.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что правительству России нужны более решительные меры в отношении имущества ушедших из страны компаний. Сенатор отреагировала на заявление кабмина ФРГ о том, что министерство по делам экономики и защиты климата подготовило поправки в законопроект, которые позволяют в случае "острого кризиса" под временное управление передавать права или даже национализировать энергетические иностранные компании.

Конечно, нам не хочется превращаться в рейдеров, как ведут наши оппоненты себя, но это же недопустимо - национализировать чужую собственность, готовят закон целый. Здесь нужны новые инструменты и более решительные со стороны правительства. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

При этом парламентарий призвала российских чиновников и законодателей вести себя деликатно, но при этом защищать рабочие места россиян и их интересы. Матвиенко надеется, что в условиях жестких санкций власти страны не позволят остановиться предприятиям.

Матвиенко удивилась, что в России "даже гвозди" импортные.

Фото и видео: Совет Федерации