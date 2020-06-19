В СФ рассказали, что в стране есть производство металла, но гвозди все равно импортируются из-за границы.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась, что в России "даже гвозди" импортные. Соответствующее заявление сенатор сделала перед коллегами в рамках пленарного заседания, проводимого в верхней палате парламенте. Она добавила, что информация о происхождении гвоздей на территории РФ стала для нее открытием. Онам уточнила, что стране приходится импортировать эти непродовольственные товары несмотря на то, что государство имеет производство металла на своей территории.

Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Валентина Матвиенко предложила парламенту дать соответствующее поручения малому и среднему бизнесу. Напомним, что в 2020 году основными поставщиками гвоздей в Россию являлись Белоруссия и КНР.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

