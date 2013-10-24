Кудрин заявил о снижении ВВП России более чем на 10% по итогам года

Глава СП рассказал о разных оценках экспертов по показателю ВВП России.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о снижении ВВП России более чем на 10% по итогам текущего года. Соответствующее заявление эксперт сделал на заседании по вопросам государственного бюджета и финансовым рынкам, проводимого в профильном комитете Совета Федерации. По информации от чиновника, сотрудники Минэкономразвития и Минфина все еще уточняют точные показатели, поэтому руководитель СП может представить только предварительные расчеты.

Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Эксперт добавил, что на данный момент оценки аналитиков по снижению показателя разные. Они варьируются от 8 до 10% от ВВП страны. Ранее в официальном обращении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в годовом отчете государственного регулятора сообщалось о том, что экономическая перестройка на новые условия неизбежно вызовет снижение ВВП, но при этом система может вернуться на траекторию роста.

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Фото: Совет Федерации