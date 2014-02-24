Матвиенко выразила уверенность, что правда о событиях в украинской Буче восторжествует

В СФ РФ рассказали о доблести российской армии, которая выполняет задания на Украине.

Российский сенатор Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что правда о событиях в украинском городе Буче непременно восторжествует. Инцидент в Киевской области она назвала организованной провокацией ВСУ, а также попыткой Запада и СМИ переложить вину на российскую армию. Такое заявление председатель верхней палаты парламента сделала в рамках выступления перед сотрудниками Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Политик пообщалась с пациентами, являющимися участниками специальной военной операции РФ, которые проходят сейчас реабилитацию и лечение.

Устраиваются провокации. Такие, как последняя в Буче. И все пытаются это свалить на Россию, на нашу армию. Но правда все равно пробьет себе дорогу. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

По мнению сенатора, российские военные "воюют очень профессионально, очень точно", а также выполняют точечные приказы руководства и Верховного главнокомандующего по демилитаризации территории и денацификации соседнего государства. Матвиенко заметила, что на Украине "зверствуют эти нацистские отряды", но в мире на это закрывают глаза.

ПВО России сбили еще четыре украинских беспилотника.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации