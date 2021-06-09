ПВО России сбили еще четыре украинских беспилотника

Игорь Конашенков рассказал о работе ВСК РФ и ракетных войск на Украине.

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще четыре украинских беспилотника. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 5 апреля. По данным эксперта, Воздушно-космические силы РФ и авиация за ночь ликвидировали 134 военных наземных мишени ВСУ. В данный перечень попали восемь командных пунктов и узлов связи противника, радиолокатор ЗРК С-300 и пусковая установка "Точка-У". Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение ночи оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины…среди них шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции Россией на Украине уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

ВС РФ уничтожили четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск.

Фото и видео: Минобороны России