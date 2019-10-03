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Сельская ипотека в Ленобласти станет более доступной
Сегодня, 17:02
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lizapoluda

Сельская ипотека в Ленобласти станет более доступной

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Теперь ее смогут получить жители территорий, которые относятся к городу лишь на словах.

Администрация Ленинградской области готовится к предоставлению сельской ипотеки жителям "второго пояса урбанизации". Скоро получить деньги под 2,7% смогут те, кто живет в городских поселениях. Об этом сообщил ASNinfo.

По словам зампреда правительства региона Михаила Москвина, перспективы открываются для Романовки, Куйвози, а также поселков, расположенных вблизи Гатчины, Лаголово, Верево, Морозовка, Токсово, Поляны, Рощино. Все перечисленные города находятся на расстоянии 15 километров от границ с Санкт-Петербургом. 

Включение их [поселений] в список для сельской ипотеки значительно оживило бы там спрос на новое и вторичное жилье и способствовало бы их сбалансированному развитию,

– отметил Москвин

Кроме того, планируется применение обратных мер – отмена ипотеки в тех населенных пунктах, которые являются городами. Так, до последнего времени программа действовала в селе Бугры, но не распространялась на соседнее Мурино, что приводило к дисбалансу  в спросе на жилье. 

Ранее мы рассказывали о том, что Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах.

Фото: Pixabay

Теги: лениградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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