Сельская ипотека в Ленобласти станет более доступной

Теперь ее смогут получить жители территорий, которые относятся к городу лишь на словах.

Администрация Ленинградской области готовится к предоставлению сельской ипотеки жителям "второго пояса урбанизации". Скоро получить деньги под 2,7% смогут те, кто живет в городских поселениях. Об этом сообщил ASNinfo.

По словам зампреда правительства региона Михаила Москвина, перспективы открываются для Романовки, Куйвози, а также поселков, расположенных вблизи Гатчины, Лаголово, Верево, Морозовка, Токсово, Поляны, Рощино. Все перечисленные города находятся на расстоянии 15 километров от границ с Санкт-Петербургом.

Включение их [поселений] в список для сельской ипотеки значительно оживило бы там спрос на новое и вторичное жилье и способствовало бы их сбалансированному развитию, – отметил Москвин

Кроме того, планируется применение обратных мер – отмена ипотеки в тех населенных пунктах, которые являются городами. Так, до последнего времени программа действовала в селе Бугры, но не распространялась на соседнее Мурино, что приводило к дисбалансу в спросе на жилье.

Ранее мы рассказывали о том, что Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах.

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