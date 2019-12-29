В России появилась сельская ипотека.

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах. Об этом сообщили представители Министерства сельского хозяйства по Краснодарскому краю.

Старт льготной ипотеки запланирован на март 2020 года. До 23 февраля чиновники принимали заявки от банков, которые хотят участвовать в проекте. С третьего квартала программа будет доступна в Сбербанке, уже сейчас - в Россельхозбанке. Участвовать в ипотеке смогут сельские территории, поселки городского типа, рабочие поселки и малые города. При этом численность должна быть менее 30 тысяч человек. Исключением станут МО Москвы, Московской области и Петербурга.

Ранее Олег Дерипаска назвал реальную стоимость ипотеки.