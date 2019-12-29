Олег Дерипаска назвал реальную стоимость ипотеки

На четыре процента ниже нынешней

По его мнению, реальная цена ипотечного кредитования в России не превышает 5%. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

"Кто захочет брать ипотеку под 9%, когда ее реальная цена не больше 5%?" - спрашивает бизнесмен.

Также он привёл данные о действиях Банка Японии, "весьма консервативного". Там из-за вспышки коронавируса и опасности рецессии Банк отказался от цели по инфляции в 2%. В четвертом квартале потребление в Японии снизилось на 2,9%, что наблюдалось впервые за 2019 год.

Ранее Мишустин сказал, что снижать ставку по ипотеке необходимо.

Видео: YouTube / CNBC International TV