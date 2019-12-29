Мишустин: снижать ставку по ипотеке необходимо

Проблему, говорит, будут решать

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке.

- Мы разделяем необходимость снижать ставку, это очевидно, и увеличивать объемы кредитования, - сказал председатель правительства.

По его оценкам, сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам по стране составляет 9%. Но в этих цифрах учитываются и льготные - дальневосточная, семейная ипотека и так далее.

- Все равно в среднем - это очень высокая цена для людей и мы стараемся максимально сейчас сделать те действия, которые возможно , - считает Мишустин.

Он добавил, что ставка это вопрос макроэкономической политики и Центрального Банка.

- И мы в диалоге находимся с Банком России по этому поводу, - сказал премьер.

Ранее Мишустин прокомментировал идею снизить налог на труд.

Видео: YouTube / Правительство России