Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал идею снизить налог на труд. Об этом пишет ТАСС.
Премьер считает, что это актуальный вопрос и "к нему нужно подходить аккуратно".
- Что касается вопросов страховых сборов, о чем вы сказали: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Но здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение - это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду, и здесь нужно подойти аккуратно, - сказал Мишустин.
Это мнение он выразил на встрече с руководителями Совета Федерации.
До этого министр финансов РФ заявил, что налоговая нагрузка на россиян "запредельная".
Видео: YouTube / Правительство России
Обсуждение ( 0 )