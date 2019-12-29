Тема актуальная, но аккуратная

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал идею снизить налог на труд. Об этом пишет ТАСС.

Премьер считает, что это актуальный вопрос и "к нему нужно подходить аккуратно".

- Что касается вопросов страховых сборов, о чем вы сказали: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Но здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение - это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду, и здесь нужно подойти аккуратно, - сказал Мишустин.

Это мнение он выразил на встрече с руководителями Совета Федерации.

До этого министр финансов РФ заявил, что налоговая нагрузка на россиян "запредельная".

Видео: YouTube / Правительство России