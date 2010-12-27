В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что петербургским сельхозрынкам запретят менять основной профиль работы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Сотрудники комитета имущественных отношений вносит поправки в законопроект о землепользовании в Северной столице. речь идет о трех рынках: Ломоносовский, Торжковский и Правобережный.
"Но город по-прежнему преследует цель сохранить рыночную функцию у всех нынешних зданий рынков. Даже в случае их приватизации",
—заявил г председателя комитета Валерий Калугин.
Ведомство намерено ввести ряд ограничений, которые позволят использовать землю только под торговлю.
Ранее мы сообщали о том, что с января в Петербурге сбор за покупку билета в электричке составит 100 рублей.
Фото:pixabay
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