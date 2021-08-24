Машину удалось найти, мужчина все еще разыскивается.

Селевой поток в Дагестане унес "Газель" с водителем. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы МЧС по региону. За ночь потоки унесли пятерых местных жителей.На их поиски отправились свыше 500 человек из населения региона.

Унесло грузовую "Газель", в которой находился мужчина 1969 года рождения. Автомобиль найден в 300 метрах от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Накануне в Дагестане прошел сильный ливень. На территории села Куппа Левашинского района пропала машина с водителем. В Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина заблокированными остались 30 человек. Почти всех пострадавших спасатели смогли эвакуировать, еще двоих - ищут (по данным Mash). В "РИА Новостях" заявили, что разыскивается только 1 турист, а остальные - спасены.

Глава Крыма предложил пустить воду из-под Азова по Северо-Крымскому каналу.

Видео: Telegram/Readovka