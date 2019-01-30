Хозяйства Ленобласти впечатляют: урожай ягод собирают с помощью тракторов

В этом году хозяйства Ленобласти радуются великолепному урожаю ягодных культур, который превысил прошлогодние показатели в два раза.

Секрет этого успеха кроется в непрерывной работе селекционеров, которые внедряют передовые методы и технологии для выведения спецсортов ягод, предназначенных для промышленного сбора. Об этом пишут в пресс-службе администрации Ленобласти.

Селекционеры, усердно трудившиеся в последние годы, достигли значительных результатов, что привело к увеличению урожайности ягодных культур в регионе. Новые сорта клубники, жимолости, крыжовника, красной и чёрной смородины демонстрируют повышенную устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям, что позволяет собирать более качественный и обильный урожай.

Однако секрет не только в новых сортах, но и в умелой работе местных хозяйств. На видео, опубликованном сельскохозяйственным предприятием "Брод" из Лужского района, запечатлён процесс сбора ягод с помощью тракторов.

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Видео: Администрация Ленинградской области