Сельским жителям Ленинградской области выделили деньги на жилье

Из областного бюджета перечислено 186,5 млн рублей.

Из бюджета Ленинградской области выделили 186,5 миллиона рублей на строительство или приобретение жилья в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Социальные выплаты получили 95 жителей, 59 из них – молодые специалисты. Сертификаты они должны реализовать до апреля 2019 года. Благодаря такой помощи в 2017 и начале 2018 года новый дом обрели 36 человек. Всего с 2004 года в новое жилье переехали 730 человек. За все эти годы на социальные выплаты из бюджета было выделено 1,2 млрд рублей.

Программа "Устойчивое развитие сельских территорий" помогает получить выплаты горожанам, постоянно проживающим и работающим в сельской местности не менее года. Также на такую поддержку могут рассчитывать молодые специалисты и их семьи, изъявившие желание проживать и работать в социальной или агропромышленной сфере.

Ранее почти 200 семьям из Ленинградской области помогли купить жилье.

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