Почти 200 семьям из Ленинградской области помогли купить жилье

Каждой молодой семье помогают оплатить 60% от расчетной стоимости жилья, остальные 40% супруги должны оплатить или сами, или с помощью ипотечного кредита.

Почти 200 молодых семей в Ленинградской области получили социальные выплаты на приобритение и строительство жилья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Из областного бюджета на данные цели выделили 249,2 миллиона рублей, деньги распределили между 65 муниципальными районами. Уже 48 семей (всего субсидию получили 175 семей) приобрели себе дома общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Оставшиеся продолжают подбирать новое жилье. Сертификатами можно воспользоваться до 31 декабря 2018 года.

Каждой молодой семье помогают оплатить 60% от расчетной стоимости жилья, остальные 40% супруги должны оплатить или сами, или с помощью ипотечного кредита. Если у молодой пары родится ребенок, то они смогут получить дополнительную социальную выплату на погашение ипотеки.

Ранее многодетным семьям Петербурга вручили сертификаты на покупку жилья.

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