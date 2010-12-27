Многодетным семьям Петербурга вручили сертификаты на покупку жилья

Дополнительные средства на покупку жилья получат 20 семей.

В жилищном комитете 15 августа чествовал многодетные семьи Петербурга. Об этом сообщает "Город +".

Дополнительные средства на покупку жилья получат 20 семей. Размер помощи превысил средний уровень по другим жилищным программам. Из бюджета выделят порядка 3,5 - 4 миллионов рублей. На эти деньги семьи могут купить квартиру в любом районе Северной столицы. Эта программа была принята Смольным в апреля 2018 года.

Я считаю, что это хорошая мера. Мы — единственные в России, которые реализуем такой проект. Я надеюсь, что дальше на жилищные сертификаты правительством города будут выделяться еще средства. Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

На получение сертификатов было подано 579 заявлений. Из бюджета города было выделено около полмиллиарда рублей. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, вскоре планируется приобрести около 1900 квартир. Тысяча из них предназначена для многодетных семей.

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