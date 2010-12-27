Сектовед: решение суда оставило "Свидетелей Иеговы" без мозгового центра в России

Эксперт Александр Чаусов прокомментировал решение петербургского суда об изъятии имущества "Свидетелей Иеговы" на 2 млрд рублей.

Элитная недвижимость на сумму 2 млрд рублей в поселке Солнечное под Петербургом больше не принадлежит "Свидетелям Иеговы". Такое решение принял Сестрорецкий районный суд. Все имущество организации, зарегистрированной в США, было изъято в пользу государства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что еще в "нулевые" религиозная организация приобрела в Солнечном 10 гектаров земли с комплексом зданий бывшего детского лагеря. Впрочем, в апреле 2017 года Верховный суд указал на мнимость сделки, и она была признана недействительной. Кроме того, в этом же году самих "Свидетелей Иеговы" в России фактически приравняли к экстремистской организации.

По мнению кандидата исторических наук и сектоведа Александра Чаусова, речь идет о сильнейшем ударе по всей системе "Общества Сторожевой Башни". Эксперты знали, что в Солнечном был расположен "мозговой центр" организации.

Это было крупнейшее представительство "Свидетелей Иеговы" в России, их мозговой центр, здесь принимались важнейшие решения, отсюда управляли работой всей организации в регионах. Там в разное время могли находиться от несколько сотен до нескольких тысяч человек. Это была штаб-квартира, главное место. Конечно, с изъятием имущества в Солнечном государство нанесло серьезный удар по всей вертикали "Свидетелей". Теперь они будут вынуждены уходить в подполье и социальные сети, а это неизбежно приведет к потере сторонников. Тем более, что в том же Интернете они работают крайне слабо и невразумительно. Александр Чаусов, сектовед

Руководитель антисектантского проекта "Гнев" также пояснил нам, откуда у "Общества Сторожевой Башни" были средства на содержание имущества ценой в 2 млрд долларов.

Там помимо самой недвижимости были транспортные средства, оргтехника, какие-то другие ресурсы. Сумма в 2 млрд показывает финансовые возможности секты, хотя это лишь часть их средств. Откуда у сектантов миллиарды? Эти деньги были накоплены от банальных пожертвований сторонников, начиная с 91-го года. В Солнечное стекались деньги из разных регионов. Но и американское представительство иногда выделяло какие-то субсидии своим русским "коллегам". Александр Чаусов, сектовед

В общении с Piter.TV историк напомнил, что последние несколько лет "Свидетели Иеговы" испытывают проблемы и в традиционно комфортных для них странах вроде США. По словам Александра Чаусова, в Америке их организация поэтапно меняет адрес штаб квартиры.